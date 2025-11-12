キリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表は12日、千葉市内で合宿3日目のトレーニングを行った。始動からの2日間はリカバリーのため、少人数での調整が続いていたが、この日は25人が全体練習に参加。大半のメニューを報道非公開で行い、キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(14日・豊田ス)に向けて本格始動となった。MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が疲労を考慮され、室内で個別調整となった。練習は冒頭約15分間が報道陣に公