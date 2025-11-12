元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で8日に公開された動画に出演。今井達也のメジャー挑戦における懸念を語った。村上宗隆○「メジャーってそういうの許さないんですよ」登板時に豊田清コーチがマウンドへ向かおうとした際、今井がグラブを突き出すような仕草で追い返したとされるシーン(※9月18日のオリックス戦)を話題に上げた大久保氏。この行動について、「豊