三重県伊賀市の霊山の山頂にある遺跡から、観音像が盗まれました。 【写真を見る】｢ほこらが荒らされている｣市民から連絡… 金網が破られ霊山の遺跡から｢観音像｣盗まれる 三重･伊賀市 伊賀市にある標高766メートルの霊山の山頂には、平安時代から江戸時代初期にかけて寺があり、寺の跡は1990年に県の指定文化財に登録されています。 伊賀市教育委員会によりますときのう、市民から「ほこらが荒らされている」と連絡があり