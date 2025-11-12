11月11日、元モーニング娘。でアーティスト・女優として活動する田中れいなが、自身のSNSを更新し、《とうとう35超えてしまったー!!!》と、36歳の誕生日を迎えたことを報告。投稿された写真のビジュアルに、ファンから驚きと称賛の声が寄せられている。投稿では《おめでとう私。36歳になった田中れいなもよろしくお願いします》とつづり、白いチュール調の衣装に身を包み、頬の横にハートマークを添えて上目づかいでカメラを見