連日相次ぐクマの目撃。 【写真を見る】東根市では中心部で小学生がクマ発見...今年のクマ目撃件数は2200件を超える今月はすでに去年11月の「80倍」（山形） きょうは東根市の中心部で目撃されるなどし各地で警戒が続いています。 県のまとめで、今年のクマの目撃件数が２２００件を超えたことがわかりました。 市によりますときのう午後１０時ごろ、東根市野川の公民館の近くでクマが目撃されました。クマは１頭で体長お