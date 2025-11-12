劇場版「鬼滅の刃」や「国宝」が大ヒットし、現在進行形で記録を更新中。さらに「チェンソーマン レゼ篇」も北米1位スタートのヒット中で、「エンタメのソニー」が止まらない過去最高の2Q決算、鬼滅と国宝、半導体で押し上げるソニーグループは、2025年度上期（2025年4月〜9月）連結業績を発表。売上高は前年同期比3.5%増の5兆7295億円、営業利益は同20.4%増の7689億円、税引前利益が同18.9%増の7983億円、当期純利益が同13.7%増の