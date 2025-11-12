【その他の画像・動画等を元記事で観る】 石崎ひゅーいと、SIX LOUNGEのヤマグチユウモリ（Vo、Gu）による初のコラボ楽曲「someday」が、石崎ひゅーい feat. ヤマグチユウモリ名義で11月26日に配信リリースされる。 ■不器用な愛を歌ったラブソング 石崎ひゅーいが作詞を、ヤマグチユウモリが作曲を手掛けた「someday」は、もどかしく切ない不器用な愛を歌ったミドルテンポのラブソング。ともに実力派