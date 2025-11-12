エディオンは11月18日に、ニトリと共同開発した「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」（NL701）の販売を、「エディオン」店舗（一部、取り扱いがない店舗あり）および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。カラーは、ホワイト、ダークグレーの2色。価格は1万4900円。●「髪を乾かす」から「髪をケアする」に変化「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」は、「ナノうるおいミスト」を高濃度マイナス