俳優の宮崎あおい（崎＝たつさき／39）が11日、マルチクリエイター・歌手のこっちのけんと（29）の公式TikTokに登場。ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜後9：00）で共演するディーン・フジオカ（45）、こっちのけんととのダンス動画が公開された。【動画】「宮崎あおいさんは時が止まってる」3人の笑顔あふれるダンス投稿では「宮崎あおいさんディーンフジオカさんと名刺交換ダンス！ありがとうござい