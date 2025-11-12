⽯崎ひゅーいが、SIX LOUNGE・ヤマグチユウモリ（G, Vo）との初のコラボ楽曲「someday」（石崎ひゅーい feat. ヤマグチユウモリ）を11月26日に配信リリースすることを発表した。本楽曲「someday」は、石崎ひゅーいが作詞を、ヤマグチユウモリが作曲を手掛けており、もどかしく切ない不器用な愛を歌ったミドルテンポのラブソングだという。無骨な2人の男達の力強くも繊細な歌声にも注目してもらいたい。ジャケット写真さらに