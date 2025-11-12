札幌市中央区の円山地区では、ここ数日でクマの目撃が相次いでいます。１１月１０日には宮の森２条１１丁目付近の住宅街と北海道神宮の駐車場付近の道路。また、１１日には円山西町の住宅街で目撃されていて、この場所は１２日午前２時半ごろにも目撃されています。ほとんどが人がよく行き交う場所です。そして繰り返し出没していたのが円山動物園です。１１月９日から１１日まで出没し、１２日午前１１時半に１頭駆除されました。