タレントの鈴木奈々（37）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットを宣言した。鈴木は冒頭「挑戦することに決めました！花嫁修業始めます！」。「今37歳なんですけど、もう一度結婚したくて。自分磨きしたいんです。で、今人生MAX体重なんです。やばいのほんとに、履けないデニムばっかなの」と続け「ダイエットを始めます！」と宣言、動画撮影日の9月15日から100日間取り組むと説明した。動画ではマネージャ