橋本絵莉子が本日11月12日、新曲「春のせい」を配信リリースした。これにともなってリリックビデオが公開された。「春のせい」配信ジャケットは画家qp(キューピー)が出版した写真集『喫茶店の水』(左右社)掲載写真からの1枚。これは、qpの写真が楽曲にぴったりだと感じた橋本がオファー。ジャケット写真への使用が実現し、その後、橋本絵莉子の最新アーティスト写真の撮影も担当してもらうことになったそうだ。リリックビデオは、