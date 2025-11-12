西武のドラフト5位・横田蒼和（そうわ）内野手（18＝山村学園）が12日、埼玉県川越市の川越プリンスホテルで交渉し、契約金2500万円、年俸700万円（金額は推定）で仮契約した。投手としても活躍した高校通算21本塁打の大型遊撃手は「目標にしていたプロの舞台なので、そこに入れる実感が少しずつ湧いてきた」とよろこびを噛みしめた。埼玉県東松山市で生まれ育ち、幼少時からベルーナドームに通って小6時にはライオンズジュニ