Natsudaidaiが、新曲「徒歩7分」を本日配信リリースした。さらに、本日21時にはYouTuberでモデルのsowaが出演するMVも公開になる。◆Natsudaidai 動画今作は、9月20日に開催されたNatsudaidai初のワンマンライブに向けて制作された作品。愛する人や友人など、それぞれの“大切な人”に会いたい気持ちをタイトル「徒歩7分」の通り、歩く道のりで表現した1曲だという。ジャケットデザインは、2024年に惜しくも解散したバンド「CHAI」