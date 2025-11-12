フィリピンでは、今月9日に上陸した台風26号による死者が27人に上るなど、各地で大きな被害が出ています。9日夜から台風26号が直撃したフィリピン北部ルソン島では、大雨や強風の影響で、広範囲に被害が及びました。土砂崩れや洪水などが各地で発生し、国営メディアによりますと、台風による死者は12日までに27人に上ったと報告されました。負傷者は36人で、ほかに2人が行方不明になっているということです。また、4万棟を超える住