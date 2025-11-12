2025年7月に解散した我儘ラキアのメインボーカルHOSHIKUMA MINAMIが、自身初のワンマンライブ＜PREDICTION＞を2026年2月19日、東京・渋谷Spotify O-WESTで開催することを発表した。自身のソロプロジェクト“DEATHNYANN”では、壮大なスケールと衝撃的な爆発力、スタイリッシュでスリリングな躍動感を兼ね備えたサウンドとビジュアルを生み出した。そして2025年8月にはソロアーティスト“HOSHIKUMA MINAMI”としてシングル「CRAVE」