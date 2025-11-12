タレントの中山秀征さん、車いすテニスの国枝慎吾さん、元サッカー女子日本代表の澤穂希さん、元サッカー日本代表の北澤豪さんが、都内で開かれた「Doronko パラリンアートカップ 2025」表彰式に登壇しました。 【写真を見る】【 澤穂希 】娘と絵しりとりで家族団らんも夫から冷静ツッコミ「何を描いているか分からない」障がい者によるスポーツをテーマとしたアート作品を部門別に表彰する本イベント。９回目の開催と