YUKIが、12月17日にリリースするニューシングル「Share」のジャケット写真と収録内容を解禁した。本作は、小西遼が編曲プロデュースを担ったオリジナル楽曲に加え、JeterとY ohtrixpointneverによるポップデュオ・Peterparker69が手がけたRemixとインストゥルメンタルバージョンを収録している。CDの初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。同時に本作の特設ページも本日