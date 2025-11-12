Myukが、新曲「タイトル未定」を12月17日に配信リリースすることを発表した。楽曲は、2024年12月にデモ音源がMyuk公式SNSから発表され、各SNSで累計3,000万再生を獲得した1曲だ。日本童話「鶴の恩返し」からインスピレーションを得て、冬の別れを唄った本作はMyuk本人によって作詞作曲され、作家と共に制作されたとのこと。まだタイトルが決定しておらず、SNSのコメント欄を通じて全世界のユーザーからタイトル案が寄せられている