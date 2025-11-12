ニューヨーク発のバーガーレストラン【Shake ShackⓇ（シェイク シャック）】は日本上陸10周年を記念して、ミシュラン二つ星の日本料理店『傳（でん）』の長谷川在佑シェフと再コラボ。特別メニューの限定ハンバーガーなど4品からなる「傳シャック スマイルセット」を2025年11月15日（土）と16日（日）の2日間500食限定で販売。外苑いちょう並木店だけで味わえる唯一無二のメニューです。｜トップシェフとコラボし