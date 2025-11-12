WINOが、映像作品『CHRONICLE 』を12月10日に発売することを発表した。あわせて、本作のダイジェスト映像も公開された。◆WINO 動画本作は、1998〜2002年活動期のMV全16本に加え、20余年ぶりに倉庫から発掘された貴重なライブ、オフステージ映像などを収録する。1998年の下北沢Club Que、1999年の＜FUJI ROCK FESTIVAL＞、2000年の赤坂BLITZ、そして解散ライブとなった2002年11月に新宿LIQUIDROOMで開催された＜Club Snoozer＞で最