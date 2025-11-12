お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が12日、自身のインスタグラムを更新し、12年間に及んだ芸人仲間たちとのルームシェア生活にピリオドを打ったことを報告した。【写真】EXIT兼近、ルームシェア仲間たちとの思い出ショット公開（3枚）兼近はピン芸人のもちを。、PANAと3人でルームシェア生活を行っており、兼近がブレイクし、4LDKの豪邸に移り済んだ後も続けていた。3人は定期的に「兼近んち」というライブイベントも開催し、11日