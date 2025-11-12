来週（2025年11月17日〜11月23日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年11月10日〜11月16日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面ではポジティブに相手を引っ張りましょう』｜総合運｜★★☆☆☆自由奔放に振る舞うと、離れていってしまう人がいそうです。他の人の目