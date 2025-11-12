アンカー・ジャパンは、高出力＆大容量に進化した充電器シリーズ「Anker Prime」の新製品6モデルを2025年11月11日（火）より順次発売します。 記事のポイント アンカーならではの最新技術で高出力＆大容量化を実現。コンパクトなのにパワフルに充電できます。PCやスマートフォンなど複数の機器を充電したい人にオススメです。 一部のモデルでは、同社の最先端の充電テクノロジー「GaNPrime」が「GaNPrime 2.0」に進