◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセンレジェンドの体感を超える速さが、充実期の証だった。エリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が栗東・坂路で、５２秒６の好時計を出した直後。武豊騎手＝栗東・フリー＝は杉山晴調教師に切り出した。「すいません、軽すぎましたか？」「いや、５２秒ぐらい出ていましたよ」