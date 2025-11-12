元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一が、６１歳になった母親を祝った。河野の誕生日である１２日にインスタグラムを更新し、「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ」とコメント。「６１歳も笑顔で健康でご飯作りに行くから待っててねー」とつづり、若々しい母の肩を抱く仲良し親子ショットをアップした。この投稿には「お美しいうえに品があって素敵な