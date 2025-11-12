社民党の福島瑞穂党首（69）が11日、国会内での定例会見で、自民党と日本維新の会が合意した衆院の議員定数削減について「本当に反対です。社民党にとっても死活問題だと思います」と、反対の立場を明確にした。 【写真】高市早苗氏とは同じ阪神ファン メガホンを振り合う 福島氏は「社民党は国会議員の定数削減に反対です。日本は決して国会議員の数が多いわけではありません。アメリカよりは多いですけど、アメリカは連邦