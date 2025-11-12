お笑いトリオ「かたつむり」が27日をもって解散することが12日、分かった。メンバーの林万介（43）、中澤本鮪（41）、ピーチ（44）がそれぞれにSNSで発表した。27日のコントライブがトリオとして最後の出演となる。 【写真】解散を発表したお笑いトリオ「かたつむり」20年やってきたが「嫌いになってしまいました」 林は「かたつむり活動限界です関わってくれた方々ありがとうございました」として文書を掲