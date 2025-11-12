プロ野球・阪神は12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出された7選手のコメントを発表しました。今季は2位に13ゲーム差を付ける圧倒的な強さを見せて、セ・リーグ優勝を果たした阪神。12球団最少の失策数57と堅い守備を誇ったチームから、リーグ最多の7選手がGG賞に選出されています。同賞に輝いたのは村上頌樹投手、坂本誠志郎選手、大山悠輔選手、中野拓夢選手、佐藤輝明選手、近本光司選手、森下翔太選手です。村上投手、