◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地11日、グループI、J、K、Lの第3戦が行われました。48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。グループIは、首位アメリカが3位チェコに1-0で勝利。また2位ブルキナファソが