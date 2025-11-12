阪神の近本光司外野手（３１）が１２日、京セラドーム大阪で開催された第５０回社会人野球日本選手権大会の「レジェンド始球式」に登場した。前日は計１０時間に及ぶ球団との話し合いの末、ＦＡ権を行使せずに残留することを発表。一夜明け、「疲れたっす」と心境を吐露した。「『残留ありがとう』っていう言葉に対してどう返事したらいいんだろう」と周囲の反応に少し戸惑いもあったというが、「またよろしくお願いします」と