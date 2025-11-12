トルコ国防省は11日に起きた軍の輸送機の墜落で20人が死亡したと発表しました。トルコ軍の輸送機は11日アゼルバイジャンから戻る途中に、ジョージアで墜落。機体には20人が乗っていたとみられていました。トルコ国防省は12日、この墜落で20人が死亡したと発表しました。墜落についてはジョージアのカベラシビリ大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領のほかトルコが加盟するNATO=北大西洋条約機構のルッテ事務総長も哀悼の意を