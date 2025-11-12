フィリピンの首都マニラで今年8月、日本人男性2人が銃で撃たれ死亡した事件で、12日、実行役とされるフィリピン人の被告2人の裁判が開かれました。フィリピンに派遣された警視庁の捜査員も傍聴しています。この事件は今年8月マニラの繁華街で、いずれも都内に住む佐鳥秀明さん（当時53）と中山晃延さん（当時41）がタクシーを降りた直後に銃で撃たれ死亡したものです。マニラで12日、実行役として訴追されたフィリピン国籍の被告2