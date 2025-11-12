市街地にとどまるクマ＝10月、盛岡市クマによる被害が相次いでいることを踏まえ、警察官によるライフル銃でのクマの駆除が13日から可能になる。改正国家公安委員会規則が同日施行。ライフル銃の使用は、これまで規則でハイジャック事件などに限定していた。被害が大きい岩手、秋田両県に他の都道府県警から銃器対策部隊が派遣されており、市街地に出没した場合に地元警察と任務に当たる。政府は昨年策定した「クマ被害対策施策