タイ国籍の12歳の少女が、東京都内の個室マッサージ店で違法に働かされていた事件。警視庁が少女の母親に対し、児童福祉法違反の疑いで逮捕状を取ったことが12日新たに分かりました。事件は2025年9月、少女が東京出入国在留管理局を訪れたことで明らかになりました。12歳の少女：タイに帰りたい。学校に行きたい。タイ北部で暮らしていた少女は、6月ごろ母親と来日。母親は「迎えに来るからね」と言って、文京区湯島の店に少女を置