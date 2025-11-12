きょう、茨城県で大規模災害訓練が行われ、参加した消防隊員らは、県内で大雨災害と大地震が続けて発生した際の対応を確認しました。きょう、茨城県ひたちなか市などで大規模災害訓練が行われ、1都10県（福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・静岡）から消防隊員や警察官、自衛隊員などおよそ1000人が参加しました。訓練は、茨城県内で大雨による川の氾濫や土砂災害が起こったあと、茨城県沖を震源とす