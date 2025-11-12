しんぶん赤旗は１２日、同紙が公金疑惑を報じた日本維新・藤田文武共同代表が、Ｘで赤旗の取材記者の名刺を公開した件で、削除と謝罪を求めたが、期限に設定した１０日までに藤田氏側からの回答や投稿削除などがなかったと明らかにした。文面を公式ＨＰに掲出し「今後、法的な検討に入ることになります」としている。藤田氏はＳＮＳにアップした赤旗記者の名刺は、記者の携帯電話番号とメールアドレスの一部を塗りつぶしており