11月11日、志尊淳がInstagramを更新した。【写真】センスの良さが光る私服SHOTを公開志尊は、自身のInstagramアカウントにて、「最近の私服。電車乗ったり、お散歩したり。」「もう秋服じゃ寒くなってきたね。」「バッグにキーホルダーなんて付けちゃって、ギャルです」とコメント。あわせて、キーホルダーつきのバッグを肩からかけ、グレーのトップスにネイビーのアウターを合わせたコーディネートや、サングラスをかけてホワイト