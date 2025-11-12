大相撲九州場所4日目、3連勝で勢いに乗る横綱・大の里は霧島に勝ち4連勝です。2場所連続、そして年間4回目の優勝を目指す横綱・大の里は、相撲巧者の霧島との対戦です。大の里は立ち合いから相手の動きを見て、タイミングよくはたき込みを決め4連勝です。5日目は前頭2枚目・若元春と対戦します。一方、ここまで1勝2敗、大の里と同じ石川県津幡町出身の欧勝海は、十両2枚目・朝白龍に寄り倒しで敗れ、1勝3敗となりました。5日目は、