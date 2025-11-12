石川県小松市の八日市商店街に設置されている老朽化したアーケードの解体をめぐる問題です。商店街の振興組合が北陸電力送配電に対して配電線の撤去などを求めた裁判で金沢地裁は12日、組合側の請求を棄却しました。この裁判は、小松駅近くにある八日市商店街の振興組合が、築46年の老朽化したアーケードの解体に伴い、北陸電力送配電に対し配電設備の契約を解除する意思を示し、無償での撤去を求めているものです。判決の言い渡し