声優・高尾奏音のオフィシャルファンクラブ「高尾山のんのん村」がオープンした。【写真】国民的声優！三つ編みツインテール姿の高尾奏音高尾は、2002年生まれ、東京都出身の声優。2014年に「国民的声優グランプリ」グランプリを受賞してデビュー。その後はメディアミックスプロジェクト『BanG Dream! Ave Mujica』の豊川祥子／オブリビオニス役をはじめ、『この素晴らしい世界に祝福を！』アイリス役や『君のことが大大大大大