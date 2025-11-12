水瀬いのりがInstagramを更新し、10周年記念ライブツアー「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」の北海道公演のオフショットを公開した。 参考：水瀬いのり、ゴシック衣装披露でキュン死続出か“いのり図鑑”最新回の秘蔵ショットが大反響 投稿には、さっぽろテレビ塔など観光地を楽しむ姿や、ペンギンを真似たショットなどが並び、ファンの間で話題に。「#冬生まれなので寒さには強いと自負し