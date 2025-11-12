名古屋を訪れた外国人観光客は一体どこへ行くのか。アメリカ人観光客に同行すると、栄のヒサヤオオドオリパークを歩きながら、「自然が多くて美しい」と感動。夜は居酒屋でなごやめしや日本酒も満喫しました。 ■“長い通り”の正体はヒサヤオオドオリパーク 名古屋初訪問のアメリカ人のジェマーさんに同行しました。 ジェマーさん：「栄に行きたい。自然豊かな“長い通り”があっ