¥»¥ì¥½¥ó¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿10·î14Æü¤Î»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Íµ­¼Ô¤¬¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ËÊ°Á³¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÂç¤­¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢º£¸å¡¢¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤³¤ì¤Ï¡¢¼«·³¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÆîÌî¹ª¼Â¤Ë¸í¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹ÄËº¨¤Î¼ººö¤òÈÈ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤½¤³¤Í¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²¼ºÅÀ¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤¿CB¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡Ê¥¯¥ë¥¼