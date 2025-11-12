［J2第36節］千葉１−１ 藤枝／11月9日／フクダ電子アリーナ11月９日、J2リーグの36節が行なわれ、３位の千葉はホームのフクダ電子アリーナで、16位の藤枝と１−１で引き分けた。千葉は22本のシュートを放つなど、ほぼワンサイドゲームを展開。いくつもチャンスを作り、自分たちがやるべきことはやった。ただ“もう１点”“あと１点”が遠かった。千葉の小林慶行監督は「勝たなければいけないゲームだったと思います。勝利を