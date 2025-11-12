書評家の東えりかさんの夫・保雄さんは原因不明で倒れたものの入院先の病院で診断が下りず、セカンドオピニオンを受けるために別の病院を訪れた。そこで医師から告げられた診断結果は、発見も治療も難しいがんだった――。※本稿は、東えりか『見えない死神原発不明がん、百六十日の記録』（集英社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mohammed Haneefa Nizamudeen※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Mohamm