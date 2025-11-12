温泉は体にいいとされているが、ただ入ればいいわけではない。25年以上にわたって約7万人の入浴を調査してきた医師の早坂信哉さんは「入浴の健康作用を享受するためには入浴方法と入浴時間、湯の温度に気を付けてほしい」という――。※本稿は、早坂信哉『医師が教える温泉の教科書』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PRImageFactory※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PRImageFactory■「医