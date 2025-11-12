第50回社会人野球日本選手権（京セラドーム）で12日、レジェンド始球式に阪神・近本光司外野手（31）が登場した。「いい景色でした。思ったよりも楽しめそうだなと思いながら。社会人ならではの雰囲気で、決勝っていうところもあったんで何とか邪魔しないように頑張って欲しいなと思います」前日の11日には、国内フリーエージェント（FA）の権利を行使せずに残留すると発表。この日も近本の名前がコールされると、スタンドか