司法試験の合格発表で、記念撮影する人たち＝12日午後、東京・霞が関法務省は12日、2025年司法試験に1581人が合格したと発表した。昨年より11人の微減。受験者数は昨年から58人増の3837人で、合格率は約1ポイント減の41.20％だった。最年長は69歳、最年少は18歳。女性が479人で昨年に続き3割に乗った。政府が目標とする「1500人以上」は3年連続でクリアした。26年からは手書きの解答方式が、パソコン入力に切り替わる。法科大